معرض «لأشياء الأميرة ديانا» في لاس فيغاس

افتتح معرض جديد يحتفي بحياة الأميرة الراحلة ديانا في لاس فيغاس، أمس، بعد أيام من الذكرى الـ25 لوفاتها في حادث سيارة في باريس.

ويحمل المعرض عنوان «الأميرة ديانا: معرض تكريم»، ويضم أكثر من 700 قطعة أثرية ملكية أصلية، بما في ذلك فساتين سهرة وأشياء شخصية أخرى، ونسخة طبق الأصل من فستان زفاف الأميرة الراحلة. وقال المنسق والمنتج للمعرض، ديفيد كوريلي، إن القطاع الخاص بالزفاف في المعرض ألهم المبدعين لتقديم باقات للضيوف لحفلات الزفاف الخاصة بهم داخل غرفة «زفاف القرن».