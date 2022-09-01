الدرّاجات في هولندا.. مواصلات الأغنياء والفقراء

ينتشر ركوب الدرّاجات بين الجميع في أمستردام، حيث إن ذلك يعدّ من أفضل وسائل الاستمتاع بالطرق الممتدة على جانب القناة الموجودة في المدينة، والجسور والميادين الجميلة هناك. ومن بين عشاق الدرّاجات هناك، توجد ناشطة تُدعى ميريام كورزيليوس، وهي تفضل أن تصحب درّاجتها معها أينما ذهبت.

ويشار إلى أن كل شخص في المدينة الهولندية يمتلك درّاجة واحدة على الأقل، بحسب ما يرد في الإحصاءات. ولكن بالنسبة لأولئك الذين لم يجربوا ركوب الدرّاجات بعد، فقد جعلت كورزيليوس مهمتها هي تحسين سُبل السلامة بالنسبة لراكبي الدرّاجات في المدينة، وجذب المزيد من الأفراد لاستخدام هذه الوسيلة الرائعة للنقل.

ويبدو أن كل الأشخاص في جميع أنحاء هولندا، سواء كانوا أغنياء أم فقراء، أو من الكبار أو الصغار، يركبون الدرّاجات. ويعود هذا التقليد إلى أكثر من قرنين من الزمان، عندما كان الملك فيليم الثاني من بين أول من امتلكوا درّاجة. وتقول كورزيليوس:

«إنه عندما رأى الآخرون ذلك، صارت لديهم رغبة في أن يكون لديهم درّاجة أيضاً». وفي الوقت نفسه، لايزال أفراد العائلة الملكية في هولندا من عشاق ركوب الدرّاجات، حيث تقوم الأميرة أريانه بركوب الدرّاجة أثناء ذهابها إلى المدرسة في كل يوم.