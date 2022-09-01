«ناسا» ستحاول ثانية إطلاق صاروخها العملاق إلى القمر

قال مسؤولون بإدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) إنها تسعى إلى إجراء محاولة ثانية، السبت المقبل، لإطلاق صاروخ نظام الإطلاق الفضائي (إس.إل.إس) إلى القمر، بعد خمسة أيام من مشكلتين فنيتين تسببتا في إلغاء محاولة يوم الإثنين.

ومن المقرر إطلاق الصاروخ الذي يعادل طوله مبنى من 32 طابقاً من مركز كنيدي للفضاء، لإرسال كبسولة أوريون في رحلة تجريبية غير مأهولة مدتها ستة أسابيع حول القمر ثم تعود إلى الأرض.