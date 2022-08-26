عرض «سوفتيل دبي النخلة» في يوم المرأة الإماراتية

يقدم المنتجع الشاطئي من فئة خمس نجوم في نخلة الجميرا عروضاً خاصة في المنتجع الصحي لتجديد الحيوية، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية.

دلّلي نفسك بالحصول على عرض «Summer Glow» في سوفتيل دبي النخلة، وامنحي بشرتك توهجاً طبيعياً، واسترخي مع يوم ممتع في المنتجع الصحي باختيار أحد علاجات لوكسيتان لمدة 60 دقيقة مقابل 420 درهماً فقط.

ويشمل العرض جل أكوا ريوتييه فائق الترطيب للوجه ومنتج كايد القوي للعناية بالوجه: وعلاج التدليك بالزيوت العطرية الذي يبعث على الاسترخاء وتدليك الأنسجة العميقة لإرخاء العضلات باستخدام زيت اللوز للتخلص من سموم الجسم وتدليك القدم. ويتسنى للنزلاء الاختيار بين هذه العلاجات من مجموعة الورود الزهرية والأنثوية المميزة باستخدام منتجات التجميل المميزة من لوكسيتان أون بروفانس، حيث يأخذك كل علاج في رحلة شاملة لإحياء شعور عميق بالراحة والرفاهية.

استمتعي بعد الانتهاء من جلستك، واسترخي في حوض السباحة الخاص بالمنتجع الصحي الداخلي والخارجي، كما يمكنك التمتع بكل بساطة على الشاطئ الرملي وسط النخيل المتمايل وأصوات الأمواج اللطيفة.

يذكر أن سبا سوفتيل تعاون أخيراً مع لوكسيتان لإطلاق سوفتيل سبا ولوكسيتان، وهو مفهوم صحي جديد يشمل علاجات جديدة فاخرة في المنتجع الصحي. هذه فرصتك للانغماس في مجموعة واسعة من خيارات صحية في المنتجع من شأنها أن ترتقي بصحتك الشاملة إلى مستوى جديد تماماً.