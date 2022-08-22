«أبطأ مطاردة في العالم».. اللص في حفارة والشرطة مشيا على الاقدام.. «فيديو»

لن تشاهد في فيديو المطاردة هنا تسارع دراماتيكي لسيارات ضخمة، ولا ضباط يجرون في الشوارع خلف مجرم رشيق، بل بدلا من ذلك، ملاحقة بغاية البرود بين عناصر شرطة أمريكية ولص مطلوب وهو يحاول الهروب مستخدما حفارة كبيرة وبطيئة الحركة.

ووفقا لما قاله مكتب عمدة مقاطعة واشنطن في ولاية أوريغون فإن جيسي شو البالغ من العمر 39 عامًا مطلوب لسرقة سيارة ولديه ثلاثة أوامر بالقبض عليه تتعلق بتوصيل مخدرات وانتهاك الإفراج المشروط.

ولمحاولة القبض عليه حددت الشرطة موقعه خلال عطلة نهاية الأسبوع في عقار بالقرب من بانكس، أوريغون، حيث حاول جيسي الهروب بحفارة كان يقودها حين شاهد رجال الشرطة تقترب.

ونشر عناصر من الشرطة على موقع «تويتر» مقطع فيديو لـ «المطاردة» وعلقوا أن جيسي «قاد الحفارة لمسافة تزيد عن نصف ميل وكان رجال الشرطة يتبعونه سيرًا على الأقدام حتى توقف».

وقال الرقيب داني ديبيترو لمحطات فوكس التلفزيونية إن تلك كانت «أبطأ مطاردة في العالم». وفق تقيره.

وبسبب محاولة الهروب الفاشلة، وجهت السلطات اتهاما إضافيا لجيسي تمثل بمحاولة التملص من الشرطة.

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