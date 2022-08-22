يُعدّ بيت الفراشات في الشارقة موئلاً لأكثر من 500 فراشة ملوّنة بألوان الجواهر، وهو أحد أكثر المباني شهرة في الإمارة. ويتميّز بمعمار حديث ومختلف، وبسقف ذهبي من الصلب المخرّم الذي يلمع في ضوء الشمس، حيث يُضاء المكان بنظام إنارة مدهش ليلاً، فيخلق عروضاً رائعة متغيّرة باستمرار من الضوء والظل داخل فضاء متحكم فيه بدرجة الحرارة.

ويقع بيت الفراشات في «جزيرة النور» على بحيرة خالد، خلف مسجد النور، ويربط الجزيرة الخالية من السيارات بالشارع الرئيس.