تأثير مدمر على سُمعة ويل سميث بسبب الصفعة

أظهرت بيانات أن قيام ويل سميث بصفع كريس روك في حفل الأوسكار كان له تأثير مدمر على سمعة سميث بين الجمهور.

وتراجع مقياس مستوى التقدير لسميث بدرجة كبيرة منذ قيامه بصفع روك على المسرح في مارس الماضي.

وقبل الحادث، حصل سميث على تقدير إيجابي بلغ 39، بمعنى أن 39% من المشاركين في الاستطلاع اختاروه واحداً من بين المشاهير المفضلين بالنسبة لهم.

وتراجعت نتيجة سميث إلى 24 في يوليو الماضي.