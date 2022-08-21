رياضات صيفية

يذهب كثيرون في هذه الأيام الحارّة إلى البحث عن المياه الباردة، والجو الطبيعي المنعش، هرباً من حرارة النهار ولكن بعيداً أيضاً عن «مكيفات الهواء»، فيجدون ذلك في مياه البحر أو البحيرة، كما يظهر في الصورة أحد راكبي «الدرّاجات المائية» في بحيرة خالد بالشارقة.

حيث رياضة ركوب «الدرّاجات المائية»، والتبرّد تحت رذاذ الموجات العالية، التي تثيرها، تنعش الأرواح والأجساد للهاربين من درجات الحرارة العالية، ومن حرارة الشمس.