لص يحاول سرقة ساعة ليفاندوفسكي

ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن لصاً كاد يسرق ساعة روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة التي يقدر ثمنها بـ71 ألف دولار، خارج ملعب تدريب تابع للنادي الإسباني أمس.

وكان الدولي البولندي البالغ من العمر 33 عاماً في طريقه إلى حصة تدريب مسائية عندما فتح شخص باب سيارته وسرق الساعة بينما كان ليفاندوفسكي يحيي المشجعين.

وألقت الشرطة القبض على مشتبه به واستعاد ليفاندوفسكي ساعته قبل المشاركة في التدريب استعداداً لمباراة غد الأحد.