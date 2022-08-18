فتيات اليابان يتصدرن نسب الانتحار بسبب «كورونا»

أدت جائحة فيروس كورونا إلى 8000 حالة انتحار في اليابان بين مارس 2020 ويونيو 2022 أكثر مما كان متوقعاً في هذه الفترة، وفقاً لدراسة حديثة.

وشكلت النساء في العشرينات من عمرهن أكبر زيادة، مقارنة بما كان سيحدث لو لم تحدث الجائحة، بحسب وكالة كيودو اليابانية للأنباء.

وانتحر عدد كبير نسبياً من الفتيات اللواتي يبلغن من العمر 19 عاماً أو أقل في هذه الفترة، وفقاً للدراسة التي أجراها فريق من الباحثين في اليابان، بما في ذلك تايسوكي ناكاتا، الأستاذ المشارك في جامعة طوكيو.