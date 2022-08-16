جينا لولو بريجيدا من السينما إلى السياسة في سن الـ 95

تعتزم النجمة السينمائية الإيطالية جينا لولو بريجيدا، التي تبلغ من العمر 95 عاماً، الترشح في انتخابات مجلس الشيوخ الإيطالي خلال الانتخابات العامة المقررة في 25 سبتمبر المقبل.

وقالت لولو بريجيدا: «لقد سئمت سماع السياسيين يتجادلون دون الوصول إلى العمل أبداً».

وكانت المسيرة الفنية السينمائية للنجمة لولو بريجيدا قد بلغت ذروتها في خمسينات القرن الماضي، حيث قدمت أشهر أفلامها مثل «بيت ذا ديفل» عام 1952، و«أحدب نوتردام» عام 1956.