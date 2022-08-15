شرطة بنغلاديش تقبض على مغن بسبب صوته «القبيح»

قبضت الشرطة في بنغلاديش على مغن، وطلبت منه التوقيع على اعتذار بسبب صوته «القبيح».

وأجبرالمغني هيرو ألوم، يوم الخميس الماضي، على توقيع اعتذار رسمي، بعد أن احتجزته الشرطة لمدة ثماني ساعات، وأخبرته بأنه لا يصلح للغناء بسبب قبح صوته، ودفعته إلى وقف عروضه الفنية.

وصرّح محقق الشرطة، هارون الرشيد، في داكا، بأن المغني غيّر تماماً أسلوب الغناء التقليدي، وأكد أنه لن يكرر هذا، فيما نفت الشرطة محاولة الضغط على المغني لتغيير اسمه.