«النور».. المسجد والجزيرة

افتتحت جزيرة النور بالشارقة في شهر ديسمبر عام 2015، وهي وجهة ترفيهية عائلية، تقع في قلب مدينة الشارقة، وتحديداً بالقرب من مسرح المجاز وبحيرة خالد، التي تضم واجهة المجاز المائية، وتمتد على مساحة 46 ألف متر مربع. وتتميز بمسطحات خضراء شاسعة ومناظر خلابة، إضافة إلى منحوتات فنية وأماكن للتنزه تجعلها من أجمل الوجهات العائلية في الإمارة.

واكتسبت هذه الوجهة الترفيهية شهرة كبيرة، لأجوائها الساحرة ومرافقها، مثل: بيت الفراشات، والمروج اللامعة، وديوان الآداب، وممشى النور، وحديقة الصبار، ومجسّم أوفو الفني، ومجسّمات فنية مبهرة، ومقهى النور.

وبالقرب منها يظهر (في الصورة) مسجد النور الذي يتسع لما يقارب 2200 مصلٍ، وتم افتتاحه في عام 2005 في موقع مميز مطل على بحيرة خالد في الشارقة.