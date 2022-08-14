قتيل و40 مصاباً في رياح هبَّت على مهرجان للموسيقى

قالت خدمات الطوارئ في مدينة بلنسية الإسبانية إن شخصاً لقي حتفه، وأصيب نحو 40 آخرين، بينهم ثلاثة جروحهم خطيرة، عندما تسببت الرياح العاتية في انهيار جزء من منصّة في مهرجان للموسيقى الراقصة، بالقرب من المدينة في ساعة مبكرة من صباح أمس. وقال بيان لمنظمي مهرجان ميدوسا للموسيقى الإلكترونية، الذي يقام على مدى ستة أيام في بلدة «كوليرا»، إنه توقف مؤقتاً «بسبب سوء الأحوال الجوية».