عاملة تصنع بسكويت «كروبوك» المجفف بعد قليه في مصنع منزلي بإندونيسيا، وتعبتر «كروبوك» واحدة من أشهر الوجبات الخفيفة في إندونيسيا، وتُسمي وجبة الفقراء التي ارتفع سعرها كثيراً بسبب موجة التضخم. أيه.بي.إيه

النجمة الفرنسية العالمية صوفي مارسو لدى حضورها العرض الأول لفيلم «امرأة» في مهرجان لوكارنو السينمائي الدولي الـ75. أ.ف.ب

المغنية الأميركية أوليفيا نيوتن جون، مع الموزع الموسيقي البريطاني كليف ريتشارد، الذي توفي أمس، ما ساعد في تجاوز مبيعات ألبوماته عتبة الـ100 مليون ألبوم في يوم واحد. أيه.بي.إيه

وفاة المؤرخ والمؤلف الأميركي ديفيد ماكولوغ، الذي يعتبر من بين أكثر المؤرخين السياسيين شهرة وتأثيراً في عصره، وكشفت مؤلفاته بعض التفاصيل الدقيقة والسرية في تاريخ أميركا وأوروبا. أي.بي.إيه

صورة أرشيفية تجمع النجم جون ترافولتا وأوليفيا نيوتن جون، التي توفيت أمس، وكانت نيوتن حققت شهرة واسعة في شراكتها ترافولتا في الفيلم الموسيقي الشهير «جريس». أ.ف.ب