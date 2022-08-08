«تويتر» تعالج ثغرة أمنية عرّضت 5 ملايين حساب للاختراق

أعلنت منصّة التواصل الاجتماعي «تويتر» إصلاح ثغرة أمنية سمحت للقراصنة بالتهديد بتجميع معلومات خاصة بنحو 5.4 ملايين حساب على المنصّة، مع عرض هذه الحسابات للبيع على منتدى معروف للجرائم المعلوماتية.

وتتيح هذه الثغرة لأي شخص استخدام أي رقم هاتف أو عنوان بريد إلكتروني لأي مستخدم، ومعرفة ما إذا كان رقم الهاتف أو عنوان البريد الإلكتروني مرتبطاً بحساب على موقع «تويتر»، مع احتمال تعريض هوية صاحب الحساب ومعلوماته الشخصية لخطر القرصنة.