تمساح يلتهم صبياً بإحدى جزر إندونيسيا

قال مسؤول بأطقم البحث والإنقاذ إن تمساحاً التهم صبياً إندونيسياً بينما كان يصطاد في جزيرة تيرنات الإندونيسية. وقال رئيس وكالة البحث والإنقاذ المحلية، فاز الرحمن، إن الصبي، الذي يبلغ من العمر 15 عاماً، كان يصطاد مع أصدقائه في بحيرة تولير بيسار يوم الثلاثاء الماضي عندما جذبه التمساح وسحبه إلى المياه. وانتشل رجال الإنقاذ جثة الصبي أول من أمس.

وقال شاهد عيان يدعى صدام لقناة تلفزيونية محلية، إنه لم يتم انتشال الجثة على الفور لأنها كانت محاطة بالعديد من التماسيح.