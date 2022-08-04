ميانمار.. سعيدة بـ «الفيل الأبيض» الجديد

شهدت منطقة في غرب ميانمار في أواخر يوليو الماضي، بحسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية، أمس، ولادة فيل أبيض نادر، وهو حيوان يعتبره كثيرون فأل خير في الدولة ذات الغالبية البوذية.

وذكرت صحيفة «غلوبال نيو لايت أوف ميانمار» أن الفيل الذي وُلد في 23 يوليو في ولاية راخين، كان يزن 80 كيلوغراماً عند الولادة، فيما كان طوله يبلغ نحو 70 سنتيمتراً.

ولـ«المولود الجديد» سبع من خصائص الفيلة البيضاء الثماني، ومنها «العينان اللؤلؤيتا اللون»، و«الفرو الأبيض»، و«الذيل المميز»، بحسب الصحيفة الرسمية.

وتتولى شركة أخشاب مملوكة للدولة رعاية الأم البالغة 33 عاماً، وتُدعى زار نان هلا.

وبدا الفيل الرضيع، الذي لم يذكر اسمه بعد، يلعب في الماء مع والدته، وفق ما أظهرته لقطات بثتها القناة الحكومية.

وتُعدّ الأفيال البيضاء النادرة جداً مؤشر حظ في بعض الثقافات البوذية في جنوب شرق آسيا التي تعتبرها من رموز الملكي.

واشارت وسائل الإعلام الحكومية إلى أن ستة أفيال بيضاء موجودة في الأسر في العاصمة نايبيداو، معظمها من ولاية راخين وأياروادي (جنوب).