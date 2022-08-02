ثلث الشباب في ألمانيا.. يغادرون منزل العائلة

المصدر: فيسبادن - د.ب.أ

أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا، أمس، أن نحو 2.6 مليون شخص من الفئة العمرية بين 15 و24 عاماً غادروا منزل آبائهم العام الماضي، ما يعادل 31.2% من إجمالي هذه الفئة أي الثلث تقريباً، الذي كان يبلغ عددهم قبل 10 سنوات 2.4 مليون (27.5%). ونشر المكتب أيضاً أرقاماً على مستوى أوروبا، التي أشارت إلى أن الشباب يغادرون منزل العائلة في سن 24 في المتوسط، أي ثلاث سنوات أبكر من المتوسط الأوروبي. واحتل الشباب السويديون المرتبة الأولى هنا بسن 19 عاماً، وجاء البرتغاليون بالمرتبة الأخيرة بنحو 34 عاماً.

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