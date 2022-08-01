«بأمر من الرئيس الاميركي».. اقتحم قاعدة عسكرية للإبلاغ عن حرب بين تنانين وكائنات فضائية

المصدر: ترجمات الامارات اليوم

ألقت الشرطة الأميركية القبض على رجل من فلوريدا بعد اقتحامه قاعدة عسكرية باستخدام شاحنة مسروقة مدعيا في دفاعه عن نفسه أن لديه معلومات من الرئيس الأمريكي عن مواجهة كائنات فضائية وتنانين.

وفقًا لموقع «أورلاندو ويكلي» المحلي، تم التعرف على الرجل على أنه كوري جونسون البالغ من العمر 29 عامًا من أوكالا بولاية فلوريدا.

وقاد جونسون سيارة فورد F-150 يُزعم أنها سُرقت من شخص ما قبل عدة أيام من التوجه إلى قاعدة باتريك للقوة الفضائية.

وبعد توقيفه أخبر جونسون السلطات أن رئيس الولايات المتحدة طلب منه أن يسرق السيارة، و أكد الرجل أيضًا أن الرئيس أخبره بأن يطلع الحكومة على معلومات بوجود كائنات فضائية بين الأمريكيين تقوم بمحاربة التنانين الصينية «.

لكن حجج جونسون لم تلقى آذانا صاغية، فوجهت إليه اتهامات بسرقة سيارة كبيرة وتم احتجازه في سجن مقاطعة بريفارد.

وتعتبر قاعدة باتريك للقوة الفضائية موطن لإطلاق مشروع «سبيس دلتا 45» الذي يشغل ويحافظ على إطلاق الصواريخ والصواريخ من المدى الشرقي من الولايات المتحدة الأميركية، بحسب موقع «اندي ١٠٠».

وذكر الموقع أنه في حوادث مشابهة حصلت في العام الماضي، سرق رجل سيارة شرطة قبل أن يفر ويسرق سيارة شرطة أخرى قبل القبض عليه من قبل دورية شرطة ثالثة.

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