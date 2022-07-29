«سانت ريجيس دبي النخلة».. ملاذ صيفي مثالي للباحثين عن الاسترخاء

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يوفر فندق سانت ريجيس دبي - النخلة، ملاذاً صيفياً مثالياً، ومنتجعاً صحياً رائعاً، يرتقي بالضيوف إلى أقصى درجات الاسترخاء خلال عطلة الصيف.

ويوفر الفندق عرضاً يومياً من الساعة 10 صباحاً حتى السابعة مساءً، يمكّن الزوار من اكتشاف تجربة مُميّزة لا مثيل لها، تبدأ بمساج الدلال لمدة 60 دقيقة في «إيريديوم سبا»، تليه وجبة غداء من صنفين في مطعم الفندق الرئيس «كورديليا»، وتتوّج التجربة بدخول مجاني إلى مسابح الفندق الخلابة.

في «إيريديوم سبا»، يمكنك اختيار أيّ من العلاجات التي تدوم 60 دقيقة، وتجربة العلاج الصوتي من مجموعة كارولين، ومساج سيرينتي المُميّز الذي يتمّ فيه استخدام أحجار «أمرا إيريديوم» الساخنة. بعد ذلك سارع للاستمتاع بمجموعة من الأطباق الاستثنائية التي تضمّها قائمة كورديليا الرائعة التي قام بتصميمها توماس بنداروفسكي، رئيس الطهاة الشهير.

وللأفراد الذين يستيقظون باكراً ويبحثون عن زيارة مُخصّصة للمنتجع الصحي فقط، يمكنهم الاستمتاع بخصم 25% على جميع العلاجات في «إيريديوم سبا» المحجوزة بين 10 صباحاً حتى الواحدة ظهراً. (الباقة المذكورة أعلاه غير مشمولة في هذا العرض).

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