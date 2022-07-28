تجارب صيفية منعشة.. من شاطئ الخليج حتى جبال حتا

المصدر: الإمارات اليوم

طرحت «جيه إيه للمنتجعات والفنادق» مجموعة من العروض الصيفية لضيوف دبي خلال هذا الموسم، لتتيح للزوار إمكانية الإقامة في فنادق المدينة أو المنتجعات الشاطئية أو الجبلية، موفرة خيارات تناسب جميع الأذواق والرغبات.

وتسري عروض Summer Splash التي تضمن للزوار قضاء أجمل الأوقات مع تجارب منعشة حتى 30 سبتمبر المقبل، وتتضمن خصماً 25% على أفضل أسعار الغرف المتاحة مع بوفيه الإفطار، بالإضافة إلى رصيد 25% في الفندق أو المنتجع المختار يستخدم في المطاعم والتجارب. وبهذا يمكن للضيوف الاستمتاع بالمزيج المثالي من الاسترخاء والتشويق عند اختيار أي من فنادق منتجع «جيه إيه ذا ريزورت»، الذي يقدم العديد من الخيارات الشيقة والمغامرات الممتعة على شاطئه الجميل بطول 800 متر، أو التوجه إلى المنتجع الجبلي فندق جيه إيه حصن حتّا أو إلى قلب مدينة دبي بفندقي جيه إيه برج شاطئ الواحة وجي إيه أوشن فيو في جميرا بيتش ريزدنس، أو فندق ذا مانور باي جيه إيه، وهو فندق أنيق يبعد بضع دقائق فقط عن فستيفال بلازا ومول ابن بطوطة. ويحصل الضيوف كذلك على رصيد بقيمة 25% يمكنهم استخدامه في المطاعم والتجارب المتعددة المتاحة.

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