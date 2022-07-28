شاكيرا ترفض التسوية: واثقة من براءتي في قضية الضرائب

المصدر: مدريد - رويترز

قال الفريق الإعلامي لشاكيرا، أمس، إن نجمة أميركا اللاتينية رفضت تسوية عرضها عليها المدعي العام في قضية الاحتيال الضريبي الإسبانية المتهمة فيها بالتقاعس عن دفع 14.5 مليون يورو، وهي تقترب الآن من الإحالة إلى المحاكمة.

وجاء في بيان أن المغنية الكولومبية، التي باعت أكثر من 80 مليون أسطوانة في جميع أنحاء العالم شملت أغاني ناجحة مثل «هيبس دونت لاي» أو (الخواصر لا تكذب)، تفي دائماً بجميع التزاماتها الضريبية. وقالت إنها تعتبر القضية «انتهاكاً تاماً لحقوقها».

وأفاد البيان بأن «المغنية واثقة تماماً من براءتها وبالتالي لا تقبل بتسوية». ولم يتم الكشف عن شروط التسوية المقترحة.

وتواجه شاكيرا اتهاماً بالتقاعس عن دفع ضريبة دخل قيمتها 14.5 مليون يورو (14.7 مليون دولار) في الفترة بين 2012 و2014، وهي الفترة التي يقول ممثلوها إنها لم تكن تقيم فيها بإسبانيا.

وتقول شاكيرا (45 عاماً)، التي تحمل لقب «ملكة الموسيقى اللاتينية» إنها انتقلت إلى برشلونة في عام 2015 حيث ارتبطت بمدافع نادي برشلونة لكرة القدم جيرارد بيكيه الذي انفصلت عنه أخيراً ولديها منه طفلان. وأضافت أنه على الرغم من أن فريقها القانوني لم يوافق على الدين المزعوم، إلا أنها دفعت 17.2 مليون دولار، وهو المبلغ الذي زعم مكتب الضرائب الإسباني أنها مدينة له به، لذلك لم يكن عليها ديون مستحقة للسلطات الضريبية لسنوات عديدة.

ولايزال يتعين على المحكمة إحالة شاكيرا رسمياً إلى المحاكمة وتحديد موعد الجلسات.

14.7

مليون دولار، المبلغ الذي تتهم «ملكة الموسيقى اللاتينية» بالتقاعس عن دفعه.

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