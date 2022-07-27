الحلزون الإفريقي العملاق يهدّد فلوريدا

المصدر: فلوريدا - أ.ف.ب

تبدي سلطات ولاية فلوريدا الأميركية قلقاً إزاء غزو الحلازين الإفريقية العملاقة. وفي نهاية يونيو الماضي، وجد موظفو مديرية الزراعة في الولاية وهم يتفقدون حدائق نيو بورت ريتشي، الحلازين التي قد يصل طولها إلى 20 سنتيمتراً.

وقال عالم الأحياء جيسون ستانلي، إنها «آفة زراعية تتغذى على 500 نوع من النباتات، ولذا نحن قلقون من وجودها». وأوضح أن حلزوناً عملاقاً واحداً يمكنه وضع ما يصل إلى 2000 بيضة سنوياً، ما يشكّل خطراً على الزراعة.

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