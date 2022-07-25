اليابان تعلن تسجيل أول حالة إصابة بجدري القرود

المصدر: طوكيو - د ب أ

أكدت وزارة الصحة اليابانية اليوم الاثنين تسجيل أول حالة إصابة بجدري القرود في اليابان.

وأفادت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه) بأنه قد تم اكتشاف الحالة في منطقة العاصمة طوكيو.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت أمس الأول السبت أن تفشي مرض جدري القرود في أكثر من دولة يمثل "حالة طوارئ تثير قلقا دوليا".

وأعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في مؤتمر صحافي بجنيف أعلى مستوى من التأهب يمكن فرضه في حالة وجود تهديد صحي.

ويهدف التصنيف إلى تشجيع حكومات الدول الأعضاء على اتخاذ تدابير لاحتواء تفشي المرض، كما يهدف إلى توعية الأطباء والعيادات لاتخاذ إجراءات الحماية عند وجود حالات اشتباه وتوعية السكان لكيفية حماية أنفسهم من العدوى.

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