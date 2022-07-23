شاهد.. ‏مزارع ينتج يقطينة ضخمة في إحدى مزارع شقراء بالسعودية

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تمكن أحد المزارعين من إنتاج يقطينة ضخمة الحجم في إحدى مزارع محافظة شقراء، إحدى محافظات منطقة الرياض في المملكة العربية السعودية.

وأظهر مقطع فيديو متداول لحظة حصاد اليقطينة بعد نضوجها حيث تمكن أحد الأشخاص من حملها بصعوبة وعلى عدة مراحل.

يذكر أن أثقل يقطينة سُجلت على الإطلاق قد بلغ وزنها 1190.5 كيلوغرام، وزرعها ماثياس ويليمينز من بلجيكا في عام 2016 ، بحسب موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

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