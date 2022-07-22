أردنية تقود أحد أول مشاريع تلسكوب جيمس ويب الفضائي

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قالت الرابطة الأمريكية لتقدم العلوم إن الأردنية نادين صبحا تقوم مع فريقها من قسم فيزياء الفلك والجسيمات في جامعة إنسبروك في النمسا بالتحقق من نظرية باستخدام تيلسكوب جيمس ويب الفضائي الذي أعلن عنه مؤخراً.

وتنص الفرضية على أن مراقبات سابقة بينت مصادر خافتة للأشعة تحت الحمراء بالقرب من ثقب أسود ضخم جداً في منطقة Sagittarius A وهي عبارة عن منطقة لامعة قوية جداً تقع في مركز درب التبانة.

وقالت عالمة الفيزياء الفلكية الأردنية "سنقوم بتوجيه التيلسكوب إلى مركز مجرتنا في شهري آب وايلول، حيث باستخدام هذا التيلسكوب الجديد والشديد الحساسية، من المفترض أن نكتشف هذه النجوم المولودة حديثاً ذات الكتل المنخفضة نسبياً".

وأضافت الأردنية نادين صبحا، أنه اذا ما استطاع الفريق اثبات أن مصادر الضوء هذه هي بالفعل نجوم، فذلك يعني أن الكواكب يمكن أن تتشكل أيضاً بالقرب من الثقوب السوداء في مركز المجرات.

كما تدرس نادين أيضاً تشكل الكواكب بالقرب من الثقب الأسود في مركز درب التبانة باستخدام تلسكوب ESO كبير جداً (VLT) في تشيلي.

ويذكر أن نادين صبحا وفق موقع "عمون" الإخباري درست الفيزياء التطبيقية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، ودرست الماجستير في الفيزياء التجريبية من جامعة كولونيا في ألمانيا في عام 2010، ثم حصلت على درجة الدكتوراة في عام 2014 ولديها العديد من الأبحاث والدراسات المختصة في علم الفلك وخصوصاً تشكل النجوم.

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