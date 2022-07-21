طفل يبلغ من العمر أربع سنوات يطلق النار على رجال الشرطة

المصدر: ترجمة: آمنة القحطاني

أطلق صبي يبلغ من العمر 4 سنوات النار على مجموعة من ضباط الشرطة بعد محاولتهم إعتقال والده في ولاية يوتا في أمريكا.

وحدث ذلك بعد أن كانت الشرطة بصدد اعتقال والد الطفل، سادات جونسون ، 27 عامًا بسبب اشتباك مع أحد موظفي ماكدونالدز حيث قالت الموظفة إن جونسون بدأ بشتمها وسحب الإيصال من يدها ومن ثم تناول مسدسًا كان بحوزته على مقعد الراكب .

ووفقًا لإدارة الشرطة الموحدة في ميدفال بولاية يوتا ،قام جونسون بتوجيه مسدس على أحد موظفي ماكدونالدز بسبب مشكلة تتعلق بأمر الطلب الخاص به وقام باستدعاء الشرطة .

وكان يرافقه طفلين قام أحدهما بتناول السلاح و إطلاق النار على مجموعة من رجال الأمن لأنه "أراد عودة والده" وذلك وفقاً ل"ديلي ميل".

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