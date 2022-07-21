سائق تعاطى المخدرات وراء مقتل 23 مصرياً في حادث "اوتوبيس المنيا"

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أمرت النيابة المصرية بحبس سائق حافلة على ذمة التحقيقات؛ "لتسببه بإهماله ورعونته في وفاة 23 شخصاً وإصابة 29 من ركاب الأتوبيس الذي يقوده".

واصطدم قائد أتوبيس شركة "الحصان الذهبي" بسيارة نقل متوقفة على طريق الجيش الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز ملوي بمحافظة المنيا، في صعيد مصر، متوقفة بجانب الطريق لعطل بها، حال سيره بسرعة زائدة عن المقررة وبقيادة متهورة وهو تحت تأثير تعاطي المواد المخدرة.

وكانت النيابة العامة تلقت إخطارًا أول من أمس الثلاثاء، بوقوع حادث التصادم بين الأتوبيس وسيارة نقل، ووفاة بعض ركاب الأتوبيس وإصابة الباقين، فتولت النيابة العامة التحقيقات وانتقلت إلى محل الحادث لمعاينته ومعاينة السيارتين، فتبينت وقوع الحادث نتيجة اصطدام الأتوبيس بالسيارة النقل التي كانت متوقفة على جانب الطريق.

وانتقل فريق من النيابة العامة للمستشفى لمناظرة الجثامين وسؤال المصابين الذين سمحت حالتهم الصحية بسؤالهم، فشهدوا بقيادة سائق الأتوبيس بسرعة زائدة، وهو ما أشارت إليه معاينة محل الحادث وتحريات الشرطة بأقوال مجريهما والمهندس الفني في التحقيقات.

وبسؤال النيابة العامة المتهم قائد الأتوبيس أنكر ما نسب إليه من اتهام، وادعى أن سبب الحادث يرجع إلى أنه حال تفاديه سيارة تخطته على الطريق فوجئ بالسيارة النقل المتوقفة فاصطدم بها

وباستجواب قائد السيارة المتوقفة وتابعه فقررا توقفهما على جانب الطريق بسبب تلف أحد إطارات السيارة النقل وضرورة تغييره، ففوجئا بالأتوبيس يصطدم بسيارتهما.

وبفحص عينتي الدم والبول للمتهم قائد الأتوبيس، تبين تعاطيه للمواد المخدرة، وأمرت النيابة العامة بحبسه أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات وجارٍ استكمالها.

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