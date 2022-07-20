«الدرون» تضيء سماء «فيراري أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أطلقت عالم فيراري أبوظبي» في جزيرة ياس عرض طائرات «الدرون» الضوئي، الذي ينظم داخل المدينة الترفيهية كل عطلة نهاية أسبوع حتى الرابع من سبتمبر المقبل. وسيستمتع الضيوف بمشاهدة طائرات «الدرون» الضوئية المزودة بشاحن توربيني، وهي تحلق في سماء منطقة «سحر إيطاليا»، لتنير الأجواء وترسم لوحات ضوئية تحت السقف الأحمر الشهير.

ودعت «عالم فيراري أبوظبي» الضيوف والعائلات إلى الاستمتاع بباقة من التجارب الترفيهية التي تستمر حتى الرابع من سبتمبر، لتمنح الزوار من جميع الأعمار صيفاً مميزاً.

وتواصل مدن ومرافق ياس الترفيهية اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لضمان توفير تجارب ترفيهية آمنة للجميع، إذ يتعين على الزوار الدخول باستخدام نظام «المرور الأخضر» عبر تطبيق الحصن.

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