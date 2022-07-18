فشلت في "تيك توك" فحاولت الانتحار بفيديو مباشر !

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

كشفت وزارة الداخلية المصرية ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات عبر تطبيق "تيك توك" متضمناً محاولة إحدى الفتيات الانتحار داخل غرفتها.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه بالفحص أمكن تحديد العقار محل الواقعة بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة، وبالانتقال تم التقابل مع إحدى السيدات - تحمل جنسية إحدى الدول- والدة الفتاة المشار إليها ، وبمناقشتها أفادت بأنه عقب عودة نجلتها من العمل قامت بالدخول إلى غرفتها وغلق الباب، وعقب مرور بعض الوقت ارتابت في الأمر فقامت بالدخول فتبين لها قيام نجلتها بمحاولة الانتحار ، فقامت بإنقاذها وعللت ذلك لمرورها بضائقة نفسية.

وأضافت الوزارة أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة وبمناقشتها أفادت بمحاولتها الانتحار نتيجة مرورها بضائقة نفسية لعدم رغبتها في الاستمرار في عملها ، وعدم تمكنها من زيادة المتابعين لصفحتها الشخصية على تطبيق "تيك توك" كمحاولة منها للتحصل على مبالغ مالية من التطبيق والتربح من زيادة عدد المتابعين، فقامت ببث فيديو مباشر "لايف" من هاتفها المحمول بغرفتها لتصوير نفسها أثناء القيام بالانتحار.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news