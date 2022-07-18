السلطات المصرية تعلق رحلات المناطيد إثر حادث في الأقصر

المصدر: القاهرة - أ ف ب

قررت وزارة الطيران المدني المصرية تعليق نشاط طيران المناطيد الهوائية إلى حين التحقيق في واقعة سقوط منطاد صباح الاثنين في محافظة الأقصر السياحية في جنوب البلاد أسفر عن إصابة شخصين.

وقالت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على فيس بوك: "تم تعليق نشاط طيران البالون لحين وصول لجنة من سلطة الطيران المدني اليوم للتحقيق في الواقعة".

وأضافت أنه أثناء تنفيذ رحلات المناطيد الصباحية في الأقصر حيث كانت سرعة الريح 3 عقدات على سطح الأرض، ارتفعت سرعة الرياح إلى سبع عقدات بعدما وصلت البالونات إلى ارتفاع 60 مترا تقريبا عن الأرض.

وبحسب بيان الوزارة: "على هذا الارتفاع انحرف أحد البالونات في اتجاه بالون آخر ما أدى إلى قطع في البالون وهبط إلى الأرض ووصل الركاب بسلام وعددهم 28 عدا راكبَين تعرضا إلى إصابات طفيفة".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news