كلب ينقذ صاحبه من حريق في ألمانيا

المصدر: فينسن (ألمانيا) - د.ب.أ

«ليس الكلب مجرد صديق وفي للإنسان فحسب، ولكنه منقذ أيضاً».. هذا ما حدث مع رجل ألماني أنقذه كلبه من حريق محقق، كما أوردت مواقع إعلامية.

وأوضحت الشرطة الألمانية ببلدة فينسن بالقرب من مدينة هانوفر، أمس، أن الرجل، صاحب الكلب، ترك حاوية النار التي عادة ما يتم استخدامها للشواء في الصيف أو للتدفئة بالشتاء دون أن يراقبها، وخلال ذلك كان هناك خشب موضوع بجانب الحاوية والتهمت النيران الخشب.

ولم ينتبه الرجل للحريق إلا من خلال نباح كلبه الذي كان منتبهاً لما يحدث من حوله. وطلب جيران الرجل قوات الإطفاء، وتعاونوا في إخماد الحريق.

ورغم أن الكلب أسهم في إنقاذ الرجل من الحريق، فإنه تم اتخاذ إجراءات ضد الرجل لوجود مخالفة إدارية بسبب احتراق أخشاب.

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