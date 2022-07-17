شرط غريب على الجمهور لحضور حفل الفنانة روبي

المصدر: موقع الإمارات اليوم

لغط كبير يدور في الشارع المصري حول حفل الفنانة المصرية ​روبي​ الذي من المقرر ان يقام أواخر اشهر الجاري على احد شواطئ مدينة العلمين في مصر.

فقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسخرية الشرط الغريب الذي وضعته الجهة المنظمة للحفل على الجمهور، وهو الحضور بألوان زاهية فقط. وكان موضوع الحفل موقع استهجان منذ البداية لارتفاع أسعار التذاكر، حيث وصل سعر التذكرة الفردية آخر فئة لـ 3500 جنيه مصري، وسعر الطاولة لـ 52500 جنيه مصري، أي ما يعادل 2700 دولار أمريكي.

وقد أبدى متابعون غضبهم من السعر المرتفع للتذاكر، مشيرين الى ان بعض الجهات المنظمة للحفلات، تنوي أن تحصر جمهور الفن بالطبقات الغنية فقط، كذلك علق البعض الآخر بسخرية خاصة

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