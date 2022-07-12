المتهم بتهديد شقيقة نيرة أشرف بالقتل: "هناك طرف ثالث بالجريمة"

المصدر: موقع الإمارات اليوم

كشف المتهم بتهديد شقيقة نيرة أشرف بالقتل، عمر لطفي الكاشف، عن تفاصيل ما جرى بينه وبين هدير شقيقة المجني عليها، وذلك في بث مباشر عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وقال الكاشف إنه تحدث مع هدير بالفعل، وكانت بينهما محادثات بعضها مسجل، دارت حول وجود طرف ثالث له دور في عملية القتل، وتم كشفه بالصور من كاميرات المراقبة لحظة الحادث، كذلك ظهر في العزاء،

وهو ما لم تتقبله هدير وتعاملت معه بعصبية وحدة، على حد قوله، مشيرًا إلى أن أسرة نيرة جن جنونهم عندما كشف عن وجود هذا الطرف الثالث، الذي رصدته الكاميرات، وكان مرافقاً للقاتل محمد عادل لحظة ارتكابه جريمة القتل، ولم يحرك ساكنا لحظتها.

وأكد عمر الكاشف أنه طالب هدير ومحامي القاتل الشاب محمد عادل بالتحقيق حول هذا الأمر، لكنه فوجئ بأن شقيقة المجني عليها تتهمه بالتهديد بقتلها.

وأكد أنه سيتقدم ببلاغ للنيابة لفتح تحقيق حول ذلك الشخص وتحديد هويته، وعلاقته بالقاتل وأسرة نيرة، ولماذا تحاول الأسرة الدفاع عنه ولماذا لم يتقدم فريق الدفاع عن القاتل ببلاغات حوله.

وكان والد الطالبة نيّرة أشرف، التي قتلت على يد زميلها في المنصورة، تقدم ببلاغ رسمي للأجهزة الأمنية في محافظة الغربية، بعد تلقي ابنته هدير تهديدات من منصة في "فيس بوك" لشخص يدعى عمر الكاشف.

وأكد أشرف عبد القادر والد نيرة أن الأسرة اتخذت موقفاً قانونياً ضد الصفحات والمجموعات التي يتعمد أعضاؤها الإساءة والقذف والتشهير بسمعه ابنته.

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