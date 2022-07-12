برازيلية تنفق ثروة لتصير كيم كارداشيان.. وثروة لتتحرر من «اللعنة»

المصدر: موقع الامارات اليوم

أنفقت فتاة برازيلية (29 عاما)، أموالا طائلة لتصبح نسخة عن نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان.

وقالت تدعى جينيفر بامبلونا، لصحيفة «نيويورك بوست» الأميركية إنها دفعت نحو 600 ألف دولار أميركي على عمليات التجميل، بحسب «سكاي نيوز عربية»، لم تكن التكاليف كلها مادية، فقد أمضت الفتاة البرازيلية 12 عاما من عمرها، تجري عملية جراحية تلو الأخرى حتى وصل عددها إلى 40 عملية، فضلا عن المواظبة على الحقن التجميلية «فيلرز»، وذلك أملا بأن تصبح كيم كارداشيان رقم 2.

وبحسب وصف الصحيفة كانت جينيفر سعيدة بالمظهر الجديد، لكن مع مرور الوقت صارت تلك الهيئة مزعجة، خاصة أن كثيرين يلبقونها بـ«كارداشيان»، وأن كل شيء في حياتها بات مرتبطا بهذا الشكل.

وذكرت أن عمليات التجميل لم تجلب لها السعادة في المحصلة، وتمنت أنها لو لم تفعل ما فعلت حيث تحول الامر إلى مايشبه اللعنة. وقالت إنها تريد إحداث تغيير في حياتها قبل أن تبلغ سن الثلاثين.

وعلى الرغم من تغيير ألوان الشعر والملابس، لا تزال هذه المرأة تشعر بأنها تشبه كارداشيان.

ولذلك، اضطرت جينيفر لدفع مبلغ آخر يصل إلى 200 ألف دولار، لإجراء عمليات جراحية من أجل أن تعود إلى ما كانت عليه في الماضي.

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