مانغو باكستان تعاني الأمرّين.. الحر قبل الأوان وشحّ المياه

المصدر: ميربور خاس (باكستان) - أ.ف.ب

يشكو زارعو المانغو تراجع إنتاج هذه الفاكهة التي تلقى إقبالاً كبيراً في باكستان، بنسبة 40% في بعض المناطق نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وشحّ المياه.

ويترقب كثيرون في باكستان موسم المانغو، إذ يشكل هذا النوع من الفاكهة المتوافر بأكثر من 10 أصناف، غذاء أساسياً خلال أشهر الصيف الحارة والرطبة. لكن الحرّ جاء مبكراً جداً في العام الجاري إذ سجلت درجات الحرارة ارتفاعاً شديداً منذ مارس الماضي، وأعلن مكتب الأرصاد الجوية الباكستاني أن ذلك الشهر كان الأكثر سخونة على الإطلاق منذ عام 1961. ومع فترة القيظ التي تلت ذلك، تضررت المحاصيل الزراعية وعانت باكستان شحّاً في المياه ما انعكس على ريّ المزروعات.

وقال المزارع فضلي إلهي «أقطف عادة ما يوازي 24 شاحنة محملة بالمانغو.. هذه السنة لدي فقط 12».

ولم تعرف بعد كمية الإنتاج الإجمالية للعام الجاري، لكن المسؤول في وزارة الزراعة في ولاية السند غورام بالوش يتوقع أن يسجل تراجعاً يتراوح بين 20 و40%.

وقال عمر بوجيو الذي يملك حقول مانغو في ميربور خاس التي تلقب محلياً بـ«مدينة المانغو»، إنه استخدم العام الجاري أقل من نصف المياه التي يستهلكها عادة.

وأوضح أن «منتجي المانغو واجهوا مشكلتين: ارتفاع الحرارة قبل الأوان، ونقص الماء».

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