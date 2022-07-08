«توينتي فايف آورز ون سنترال» يطرح عرض إقامة مميّزة في «الحكواتي»

المصدر: الإمارات اليوم

افتتح فندق «توينتي فايف آورز ون سنترال» جناحه الأكبر والأفخم على الإطلاق، وهو جناح الحكواتي المثالي للضيوف الذين ينشدون الإقامة في غرفة رحبة ويبحثون عن عنصر الإبهار.

يُعتبر جناح الحكواتي الأكبر والأروع في الفندق، ويشمل سريراً كبيراً جداً كما يتميّز بأجمل المناظر المطلّة على متحف المستقبل. يتألّف الجناح أيضاً من مغطس مزدوج، مع ديكور عصري، إلى جانب موقدة، وغيرها من المزايا.

إلى جانب جناح الحكواتي الاستثنائي، يُقدّم الفندق مجموعة من الغرف والأجنحة ذات طابع محدّد، نذكر منها غرف «البدو» Bedouin وغرف «غلامبينغ» Glamping، إلى جانب أجنحة «فارمستاي» Farmstay وأجنحة «آرتست فيلدج» Artist Village، وكلّها تتميّز بأجواء فنية باعثة على الإلهام وفاخرة في آن، لتقديم تجربة إقامة رائعة.

ويُمكن للضيوف أيضاً الاستفادة من عرض توينتي فايف آورز ون سنترال الصيفي الحصري الذي يسري حتّى 30 سبتمبر، بحيث يتيح للضيوف حسماً بنسبة 40% على أفضل أسعار الفندق عند حجز أحد الأجنحة لليلتَين أو أكثر، بما في ذلك أجنحة «فارمستاي» Farmstay وأجنحة «آرتست فيلدج» Artist Village وجناح الحكواتي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news