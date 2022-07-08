نصائح لتقليل خطر الإصابة بمرض الخَرَف

المصدر: الإمارات اليوم

الخَرَف هو الأعراض التي تؤثر على ذاكرة الشخص وتفكيره وقدراته الاجتماعية إلى حد أن يصعب عليه أداء الأنشطة اليومية المُعتادة. يَنتجُ الخَرَف عن أمراض الدماغ. داء الزهايمر هو أكثرها شيوعاً وشهرة بين الجمهور. والأمراض التي تصيب الأوعية الدموية - الأمراض ذاتها التي تسبب النوبات القلبية والسكتات الدماغية - هي السبب الثاني الأكثر شيوعًا للخَرَف.

إن وجود تاريخ عائلي من الخَرَف يزيد من خطر الإصابة بهذه الحالة. ومع ذلك، فإن العديد من الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي لا يُصابون بالأعراض أبداً. بل إن من ليس لديهم تاريخ عائلي قد يعانون أيضاً مشكلات في الذاكرة مع تقدمهم في العمر.

ضعي في اعتباركِ هذه النصائح الأربع لتقليل المخاطر الإجمالية لتحديات الذاكرة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news