رجل يوشم حذاءه المفضل على رجليه كي لا يضطر لشرائه !

المصدر: موقع الإمارات اليوم

سئم رجل من الاضطرار إلى استبدال حذائه الرياضي المفضل لديه مرارًا وتكرارًا، فقرر تجاوز الأمر بوشم الحذاء على رجليه الحافيتين بشكل دائم.

وشارك دين غنثر، فنان الوشم المقيم في مانشستر بالمملكة المتحدة، العمل الذي قام به لأحد الزبائن، والذي استغرق ساعتين للرسم وثماني ساعات للوشم.

وتظهر في الصور رجلي الرجل وقد وشمتا بالحبر الغامق بذات تصميم الحذاء.

وتبلغ تكلفة حذاء Nike Dunks التي تم وشمها على رجلي الرجل حوالي 150 جنيهًا إسترلينيًا، فيما لم يكن واضحا كلفة الوشم، علما أنه دائم.

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