توجيه سبع تهم بالقتل العمد ّإلى منفذ الهجوم المسلّح قرب شيكاغو

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أعلن القضاء الأميركي الثلاثاء أنه وجه إلى منفّذ الهجوم المسلّح الذي استهدف الإثنين مشاركين في عرض لمناسبة عيد الاستقلال في هايلاند بارك القريبة من شيكاغو سبع تهم بالقتل العمد وقد يمضي بقية حياته في السجن.



وإذا أدين روبرت كريمو (21 عاما) بهذه التّهم فسيواجه عقوبة السجن مدى الحياة من دون إمكان حصوله على إطلاق سراح مشروط، على ما أعلن إريك ريابنهارت المدّعي العام لمقاطعة ليك.



وأضاف المدّعي العام "هذه ليست سوى التهم الأولى من تهم كثيرة أخرى ستوجّه إلى كريمو".



وقبض الإثنين على روبرت كريمو وهو من سكان هايوود، شمال هايلاند بارك، حيث وقع إطلاق النار، بعد مقتل ستة أشخاص وإصابة أكثر من 30 خلال عرض لمناسبة يوم الاستقلال.



وقال كريستوفر كوفيلي الناطق باسم الشرطة إنه لم يتم بعد تحديد أي دافع للهجوم الذي أطلق خلاله المسلح عشرات الطلقات من بندقية نصف آلية من سطح أحد المنازل على الحشد.



وأضاف أن كريمو كان "يرتدي ملابس نسائية ويعتقد المحققون أنه فعل ذلك لإخفاء وشوم على وجهه وهويته وتسهيل هروبه عبر الاندساس بين الفارين إثر حالة الفوضى" التي أثارها إطلاق النار.



وأوضح أن المسلح صعد إلى سطح محل تجاري يطل على طريق العرض باستخدام سلالم النجاة وأطلق أكثر من 70 طلقة من بندقية اشتراها بشكل قانوني، مخلفا سبعة قتلى و35 جريحا على الأقل وفق حصيلة للشرطة الثلاثاء.

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