أبطال خارقون جدد يصلون إلى عالم وارنر براذرز أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت عالم وارنر براذرز أبوظبي عن استقبال ثلاث شخصيات جديدة من شخصيات دي سي سوبر هيروز المحبوبة، إذ سترحب منطقة ميتروبوليس بكل من أكوامان، وميرا، وسوبرغيرل التي ستظهر للمرة الأولى مع ابتداء موسم «دي سي سوبر هيروز» الذي أطلقته المدينة الترفيهية خلال موسم الصيف، والذي سيتميز بالعديد من الفعاليات الاحتفالية وفرص اللقاء بشخصيات فريق الأبطال «جستس لييغ»، وغيرها من العروض والفعاليات الترفيهية العائلية المختلفة التي ستنشر أجواء الفرح والبهجة في أرجاء المدينة.

وسيتمكن الضيوف من التألق بأجمل الأوشحة الخاصة بشخصيات «دي سي سوبر هيروز»، والتقاط الصور التذكارية، والسير على خطى الأبطال الخارقون من خلال تعلم بعض الحيل من شخصيات ميتروبوليس النسائية مثل وندرومان، و«بات غيرل» التي انضمت أخيراً إلى مجموعة شخصيات دي سي سوبر هيروز. كما سيستمتع الضيوف بمشاهدة كل من أكوامان وميرا اللذين سيعرضان قواهما الخارقة مع أقوى المؤثرات الخاصة.

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