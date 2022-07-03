وفاة الفنان الكويتي غانم الحمادي في حادث مروري مروع

المصدر: موقع الإمارات اليوم

توفي الفنان الكويتي الشاب غانم الحمادي، الجمعة، إثر حادث مروري مروع، عن عمر 36 عامًا إثر انقلاب سيارته على طريق الملك فهد بن عبد العزيز، بالقرب من منطقة ”أم الهيمان“، في الكويت، حيث كان متجهًا إلى بيته في مدينة صباح الأحمد.

وفي تفاصيل الحادث؛ قالت مصادر كويتية إن إطار سيارة الفنان غانم الحمادي انفجر خلال قيادته سيارته على الطريق السريع، ما أدى إلى انقلابها عدة مرات ووفاته على الفور.

وشيّع كويتيون الفنان الراحل، بعد صلاة ظهر الجمعة، وتم دفن الجثمان في مقبرة الصليبخات في العاصمة الكويت.

ويعد الفنان غانم الحمادي أحد وجوه الفن الشعبي البارزة في الكويت، ويشارك مع فرقة ”الفن الأصيل“ في الأفراح والمناسبات الاجتماعية.

ونعى عدد من الفنانين، وكذلك رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفنان الراحل غانم الحمادي، ودشن المغردون هاشتاغا باسمه عبر ”تويتر“.

وقال الإعلامي سعود المزيعل: ”الفنان غانم سالم فرحان غانم الحمادي في ذمة الله وأسفاه على شبابك ربي يرحمك ويسكنك الجنة ويصبر ذويك وأهلك أشهد بالله إنك رجل محترم“.

وقال الفنان مبارك الشطي، زميل الفنان الراحل، إن ”غانم كان متجهًا إلى بيته في مدينة صباح الأحمد، وفي تلك الأثناء انفجر إطار سيارته؛ ما أدى إلى انقلابها ووفاته في الحال“.

وأشاد مبارك الشطي في تصريحه لوسائل إعلام محلية بزميله الراحل، وأثنى على دماثة خلقه ورحابة صدره مع الجميع.

وعلق أحد المتابعين: ”اللهم اغفر له وارحمه، واعف عنه وعافه، وأكرم نزله أسألك يا الله أن تأنسه في وحدته، و آنسه في وحشته، و آنسه في غربته اللهم وسع مدخله، واغسله بماء وثلج وبرد يارب أنزله منزلاً مباركاً و أنت خير المنزلين“.

ونعاه آخر قائلا: ”دخلت تويتر على هالخبر .. جار الطفوله من زمان عنه، رحمة الله عليك ، من اطيب القلوب الله يرحمه ويغفرله“.

ودعا له مغرد أيضًا: ”اللهم ارحمه واغفرله وآنس وحشته ووسع قبره اللهم اجعل عيده في الجنة أجمل، اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار“.

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