رجل يجلس قرب رأس مقطوعة يثير الرعب في مدينة ألمانية

المصدر: وكالات

عاش سكان في مدينة بون لألمانية حالة رعب عند رؤية رجل يجلس بالقرب من رأس بشري أمام المحكمة الإقليمية فأبلغوا الشرطة التي هرعت إلى المكان واعتقلت الرجل. وعند البحث تم العثور في مكان آخر على جذع يفترض أنه من نفس الجثة التي أخضعت لفحص الطب الشرعي.

فور البلاغ هرعت الشرطة إلى مكان الحادث واعتقلت الرجل الذي كان يجلس على مقربة من رأس بشري مقطوعة

وأعلنت الشرطة الألمانية في مدينة بون العثور على رأس بشرية أمام محكمة ترجع لرجل (44عاما) ويجلس رجل بالقرب من الرأس المقطوعة.

وأبلغ المارة الشرطة عن وجود جزء من جسم بشري أمام مدخل المحكمة، حسبما أفاد متحدث باسم الشرطة.

وتم العثور على جذع يفترض أنه من نفس الجثة في مكان قريب على ضفاف نهر الراين بالقرب من مبنى الجمارك التاريخي. وتفصل مسافة نحو كيلومتر واحد بين الموقعين اللذين عثر فيهما على الأشلاء.

واعتقلت الشرطة الرجل المشتبه به (38 عاما) الذي كان يجلس بالقرب من الرأس، وقالت إنه معروف بتورطه في جرائم مخدرات، ولم يقاوم الرجل الشرطة عند اعتقاله. وأضافت الشرطة أنها تعتقد أن الجاني المشتبه به والضحية مجهولة الهوية من المشردين.

وذكرت الشرطة أن فصل الرأس عن بقية الجثة لم يكن سبب الوفاة، وفي ذلك الوقت، توفى الرجل لأسباب طبيعية بسبب مرض خطير، وتولت لجنة خاصة بجرائم القتل لدى الشرطة مع النيابة العامة التحقيق في الحادث.

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