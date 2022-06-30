تايلاند: عدد السياح الأجانب يتجاوز التوقعات
قال المتحدث باسم حكومة تايلاند، ثاناكورن وانجبونكونجتشانا، إن عدد السائحين الأجانب الوافدين إلى تايلاند سيتجاوز التوقعات الرسمية مع رفع القيود بعد الجائحة، وهو أمر إيجابي للاقتصاد والعملة المتضررين من «كوفيد-19» في تايلاند.
وأضاف المتحدث أمس: «حسب توقعات وزارة السياحة سيبلغ إجمالي عدد الوافدين الدوليين 9.3 ملايين شخص هذا العام».
ويزيد العدد 55% على تقديرات بنك تايلاند، وهي ستة ملايين.
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