باعتذار رسمي وتعويض مغر .. هكذا صالحت ديزني جوني ديب !

المصدر: موقع الإمارات اليوم

يبدو ان شركة ديزني أصبحت مدينة بالاعتذار لجوني ديب في أعقاب الفوز بقضية التشهير ضد زوجته السابقة آمبر هيرد.

ووفقًا لموقع "ماشابل" الأمريكي، يبدو أن ديب لا يبالي بالمال حاليًا وإنما بالحفاظ على سمعته، التي تم تشويهها في الأعوام السابقة بعد وصفه في الصحف بضارب زوجته، واتهامات هيرد المتواصلة له بالاعتداء الجسدي والجنسي عليها.

ووفقًا لموقع "ماشابل" في نسخته الهندية، طالب الجمهور شركة ديزني بالاعتذار لجوني ديب مرارًا وتكرارًا بعد إثبات براءته، على أمل أن يعود لسلسلة أفلام Pirates of the Caribbean "قراصنة الكاريبي" مجددًا.

ويبدو أن ديزني استمتعت إلى مطالبات الجمهور أخيرًا، حيث أرسلت شركة الإنتاج خطاب اعتذار رسمي للممثل ومعه عرض بمبلغ 2.535 كرور، وهي عملة تستخدم في جنوب آسيا.

وتهدف ديزني بهذا الاعتذار أن يعود جوني ديب إلى قراصنة الكاريبي مجددًا، بعد أن تخلت عنه ديزني في الجزء الأخير من السلسلة بسبب ادعاءات اعتدائه على آمبر هيرد.

وقال ديب عن هذه الفترة، أنه لم يتلق أي عروض فنية بعد ادعاءات آمبر، وأن أفلام مثل قراصنة الكاريبي وفانتاستيك بيستس قاما بإلغاء عقودهم معه.

ورغم اعتذار ديزني، لم يتأكد بعد خبر عودة جوني ديب من عدمه للسلسلة.

وسبق أن صرح ديب، أنه لن يعود للعمل مع ديزني، حتى لو دفعت له مبلغ 300 مليون دولار، لكن المعجبين يرغبون بشدة في عودة جوني ديب لدور جاك سبارو، فهل يؤثرون عليه؟

يذكر أن جوني ديب فاز بدعوى التشهير ضد آمبر هيرد، التي حكم عليها بغرامة 15 مليون دولار على خلفية مقال نشرته بصحيفة واشنطن بوست تتهم فيه جوني ديب بضربها.

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