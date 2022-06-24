مؤبد جديد بحق أشهر مجرم في هولندا

المصدر: د ب أ

صدر حكم بالسجن مدى الحياة بحق أحد أشهر المجرمين في هولندا اليوم الجمعة.

وأصدرت محكمة الاستئناف في هولندا العقوبة القصوى بحق فيليم هوليدر اليوم الجمعة، ومدة عقوبة السجن مدى الحياة في هولندا 25 عاما.

وكان قد صدر حكم بالسجن مدى الحياة بالفعل بحق هوليدر في محكمة درجة أولى في 2019 في خمس جرائم قتل واتهام بالقتل غير العمد من 2003 إلى 2006.

وكان هوليدير ضالع أيضا في خطف رئيس شركة هاينكن، فريدي هاينكن، في 1993.

وتشمل إحدى الجرائم مؤامرة هوليدر لقتل شقيقتيه أستريد وسونيا. وفي محاكمة في 2019، اعتمد الادعاء على شهادة استريد التي قامت سرا بتسجيل محادثات لهما.

كان هوليدر الشخصية الحاكمو في الجريمة المنظمة لأكثر من 35 عاما. وبعد قضاء عقوبته بالسجن عن اختطاف هاينكن شيد إمبراطورية إجرامية تمارس الابتزاز والدعارة والقمار بجزء من أموال الفدية.



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