رحيل «صياد المتحجرات» ومكتشف «الجدة لوسي»

المصدر: باريس - أ.ف.ب

توفي عن عمر يناهز 87 عاماً عالم الأحافير الفرنسي إيف كوبان، الذي اكتشف متحجرات أسلاف الإنسان، ومنها مستحاثة «أسترالوبيثكس» الشهيرة لوسي.

وكتبت ناشرة مؤلفات العالم الراحل أوديل جاكوب، في تغريدة على «تويتر»: «لقد رحل إيف كوبان.. حزني كبير جداً»، واصفة إياه بأنه «عالِم كبير جداً». .

وأوضحت دار النشر أن «العالِم المولود في التاسع من أغسطس 1934 توفي إثر صراع طويل مع المرض».

وكانت للراحل، وهو ابن عالم فيزياء نووية، شهرة عالمية واسعة، وكان أستاذاً فخرياً في «كوليج دو فرانس» وعضواً في «أكاديمية العلوم» الفرنسية، وواظب طوال حياته على سرد الملحمة البشرية «بموهبة قاصّ وكاتب».

وكان «صياد المتحجرات» يعتبر نفسه أحد «آباء» لوسي مع العالمين موريس طيب ودونالد جوهانسون، إذ اكتشف الفريق عام 1974 في منخفض عفر في إثيوبيا المستحاثة الأكثر اكتمالاً على الإطلاق لأسلاف البشر، وهي لأسترالوبيثكس يعود إلى 3.2 ملايين عام. وشارك إيف كوبان في المجموع في اكتشاف ستة من أشباه البشر أو الرئيسيات البشرية الكبيرة.

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