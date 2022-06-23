«العويس» تنظم ملتقى عن جابر عصفور في القاهرة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنظم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة بمصر الملتقى الدولي «جابر عصفور.. الإنجاز والتنوير»، خلال الأحد والإثنين المقبلين بمقر المجلس الأعلى للثقافة في القاهرة.

ويتضمن الملتقى محاور وورش عمل وشهادات؛ بمشاركة نقاد ومبدعين وكتّاب من أصدقاء وتلامذة العالم الراحل من 14 دولة عربية. وسيناقش المنتدى موضوعات عدة من بينها: جابر عصفور أستاذاً وناقداً، وجابر عصفور وقضايا التنوير. ويصاحب الملتقى معرض للكتاب يتضمن بعض مؤلفات جابر عصفور (1944-2021) وأعمالاً عنه.

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