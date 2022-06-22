فلسطين تودع غريب عسقلاني

المصدر: رام الله - رويترز

توفي الروائي الفلسطيني غريب عسقلاني عن 74 عاماً، بعد مسيرة أدبية طويلة أصدر خلالها سلسلة من الروايات والقصص القصيرة.

وقال وزير الثقافة الفلسطيني عاطف أبوسيف في بيان: «برحيل عسقلاني تفقد الحركة الوطنية الثقافية رمزاً من رموزها وعلماً من أعلامها الذين أسسوا للوعي الإبداعي وأثروا المشهد الثقافي بإبداعهم الخلاق».

ولد إبراهيم الزنط الذي اشتهر باسم غريب عسقلاني في أبريل 1948 بمدينة المجدل، ولجأت عائلته في العام ذاته إلى مخيم الشاطئ في غزة وكان عمره آنذاك أقل من سنة واحدة.

ومن أبرز روايات الراحل «الطوق» و«زمن الانتباه» و«نجمة النواتي». وحصل عسقلاني في 2016 على وسام الثقافة والعلوم والفنون من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

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